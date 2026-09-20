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Татарстанда сайлауда катнашучылар саны 64,5 процент тәшкил итте

Татарстанда сайлауда катнашучылар саны 64,5 процент тәшкил итте

«Сайлаулар» дәүләт автоматлаштырылган системасы мәгълүматлары буенча, 20 сентябрьдә 12:00 сәгатькә Татарстанда сайлаучыларның гомуми саныннан 64,5 процент тавыш биргән.

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