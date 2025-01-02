Литва потеряет 250 млн евро из-за запрета на экспорт товаров двойного назначения

Global Look Press/Christian Spicker/imago Литва потеряет 250 миллионов евро из-за вступившего с 1 января в силу запрета на экспорт товаров двойного назначения, заявил министр экономики и инноваций страны Лукас Савицкас.
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