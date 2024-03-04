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Конгресс США согласовал финансирование правительства во избежание шатдауна

Конгресс США согласовал финансирование правительства во избежание шатдауна

Представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе Соединенных Штатов Америки сумели прийти к соглашению по поводу выделения средств на работу федерального правительства вплоть до конца 2024 финансового года, начало которого пришлось на 1 октября.

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