Конгресс США согласовал финансирование правительства во избежание шатдауна

Представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе Соединенных Штатов Америки сумели прийти к соглашению по поводу выделения средств на работу федерального правительства вплоть до конца 2024 финансового года, начало которого пришлось на 1 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии