У каждого своя волшебная щука: названы самые везучие знаки среди мужчин

Любимчики фортуны имеют все шансы получить желаемое при минимальных усилиях. Емеля с щукой. кадр из мультфильма Хоть и говорят, что под лежачий камень вода не течет, а лентяю-Емеле удалось поймать волшебную щуку только в сказке, все равно у фортуны есть свои любимчики, которым везет в жизни гораздо больше, чем всем остальным.