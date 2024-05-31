Роспотребнадзор усомнился в данных ВОЗ о заболеваемости корью

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что данные Всемирной организации здравоохранения о заболеваемости корью в странах Евросоюза вызывают сомнения, поскольку Европа в настоящий момент столкнулась с наплывом беженцев с Украины, а большинство из них не привиты .