Роспотребнадзор усомнился в данных ВОЗ о заболеваемости корью

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что данные Всемирной организации здравоохранения о заболеваемости корью в странах Евросоюза вызывают сомнения, поскольку Европа в настоящий момент столкнулась с наплывом беженцев с Украины, а большинство из них не привиты .
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