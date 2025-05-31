Стали известны подробности отравления на российском теплоходе «Михаил Булгаков»

Горящие туры по России Редакция «Тонкостей» • 30 мая 2025 Более 100 пассажиров круизного лайнера «Михаил Булгаков», курсирующего по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, обратились за медицинской помощью.
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