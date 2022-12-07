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Михаил Шашилов: «Кому-то нездоровится, кто-то завтра не будет стартовать – решим перед гонкой. Сейчас зараза гуляет везде, в Увате половина спортсменов болела»

Тренер женской сборной России Михаил Шашилов сообщил, что несколько биатлонисток из его группы могут пропустить спринт на этапе Кубка России в Тюмени по состоянию здоровья.

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