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Атака на «Киевстар». Прекратил работать крупнейший в Украине оператор мобильной связи, СБУ подозревает Россию

Автор фото, Getty Images Утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе украинской телекоммуникационной компании «Киевстар»: исчезла мобильная связь и интернет, также возникли проблемы с работой всех систем, связанных с этим оператором.

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