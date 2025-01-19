В Британии испугались опасной особенности «Орешника»

Грозным оружием станет новейшая российская ракета «Орешник» в сочетании с другими традиционными ракетными системами, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис 19 января в своем блоге на YouTube.
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