США поставили жесткое условие Саудовской Аравии в рамках ядерной сделки

Ядерное соглашение между США и Саудовской Аравией зависит от нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем в рамках «Авраамских соглашений», заявил президент США Дональд Трамп, 23 июля написав соответствующее сообщение в социальной сети Truth Social.