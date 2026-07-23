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США поставили жесткое условие Саудовской Аравии в рамках ядерной сделки

США поставили жесткое условие Саудовской Аравии в рамках ядерной сделки

Ядерное соглашение между США и Саудовской Аравией зависит от нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем в рамках «Авраамских соглашений», заявил президент США Дональд Трамп, 23 июля написав соответствующее сообщение в социальной сети Truth Social.

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