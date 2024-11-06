Харрис заявила, что результаты выборов не оправдали её ожиданий

Она также поблагодарила сторонников за поддержку Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии Камала Харрис сообщила, что благодарна сторонникам за поддержку, однако результат выборов, на которых она проиграла, оказался не тем, чего она ожидала.