Харрис заявила, что результаты выборов не оправдали её ожиданий

Она также поблагодарила сторонников за поддержку Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии Камала Харрис сообщила, что благодарна сторонникам за поддержку, однако результат выборов, на которых она проиграла, оказался не тем, чего она ожидала.
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