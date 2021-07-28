Спасательное судно Черноморского флота «Капитан Гурьев» прошло Суэцкий канал

Экипаж спасательного буксирного судна (сбс) «Капитан Гурьев» из состава отряда спасательных судов Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота прошёл Суэцкий канал и вышел в Красное море.
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