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Спасательное судно Черноморского флота «Капитан Гурьев» прошло Суэцкий канал

Спасательное судно Черноморского флота «Капитан Гурьев» прошло Суэцкий канал

Экипаж спасательного буксирного судна (сбс) «Капитан Гурьев» из состава отряда спасательных судов Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота прошёл Суэцкий канал и вышел в Красное море.

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