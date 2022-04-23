Федоров на вопрос об отсутствии лидера в ЦСКА: «Ну как нет лидера? Мы же как-то дошли до финала»

Сергей Федоров не считает, что в ЦСКА нет лидера.  Главный тренер армейцев ответил на вопросы после третьего матча серии с «Металлургом» (0:4, 1-2) в финале Кубка Гагарина.

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