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Politico: арест бывшего главы немецкой разведки Ханнинга — катастрофа для ФРГ

Politico: арест бывшего главы немецкой разведки Ханнинга — катастрофа для ФРГ

В Евросоюзе назвали катастрофой арест бывшего главы внешней разведки Германии (BND) Августа Ханнинга, пишет Politico.

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