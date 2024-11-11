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Трамп все сильнее дает понять, что на украинском направлении грядут перемены – The Telegraph

Трамп все сильнее дает понять, что на украинском направлении грядут перемены – The Telegraph

Британское издание The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, сообщает об отчаянной совместной попытке лидеров Франции и Британии Эммануэдя Макрона и Кейра Стармера предпринять «последнюю отчаянную попытку помешать усилиям Трампа по сокращению поддержки Украины со стороны США».

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