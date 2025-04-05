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Царьград

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Три самолета возвращаются в Сочи после тумана: прогноз на улучшение погоды

Три самолета возвращаются в Сочи после тумана: прогноз на улучшение погоды

Три из восьми самолетов, ранее перенаправленных из-за тумана, вылетели в Сочи. В аэропорту Сочи ситуация стабилизировалась, улучшение погодных условий позволило возобновить полеты.

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