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Нижегородская правда

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Екатерина Гольцева стала серебряным призёром чемпионата России по шахматам

Екатерина Гольцева стала серебряным призёром чемпионата России по шахматам

23-летняя нижегородка Екатерина Гольцева впервые в своей карьере взошла на пьедестал почёта Суперфинала чемпионата России по шахматам.

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