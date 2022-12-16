Скамейка «Гризлис» пускала волну вместе со зрителями во время матча с «Бакс»

Скамейка «Гризлис» пускала волну вместе со зрителями во время матча с «Бакс»

«Мемфис» в четверг одержал убедительную домашнюю победу над «Милуоки» – 141:101. В четвертой четверти, когда «Гризлис» вели 46 очков, игроки скамейки, включая лидера команды Джа Морэнта, стали пускать волну вместе со зрителями.

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