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Чемпион мира 2018 года стал одноклубником Егора Пруцева

Чемпион мира 2018 года стал одноклубником Егора Пруцева

Бывший опорный полузащитник «Ромы» и «Севильи», чемпион мира в составе сборной Франции Стивен Нзонзи стал игроком «Дюнкерка».

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