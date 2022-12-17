Талалаев о Марокко: «Должны благодарить судей, что позволили вести единоборства. В матче с Францией могла быть пара красных»

Талалаев о Марокко: «Должны благодарить судей, что позволили вести единоборства. В матче с Францией могла быть пара красных»

Андрей Талалаев считает, что сборная Марокко не должна была доходить до полуфинала ЧМ-2022. «Марокканцы должны быть благодарны арбитрам, что они позволили вести единоборства на таком уровне на этом чемпионате мира.

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