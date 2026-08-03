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Яйца стали самым подорожавшим товаром в мире в июле, а апельсиновый сок подешевел

Яйца стали самым подорожавшим товаром в мире в июле, а апельсиновый сок подешевел

Основными причинами называют сокращение предложения из-за ветеринарных проблем, рост издержек производителей, логистика и сезонный спрос В июле яйца стали самым подорожавшим товаром в мире, тогда как апельсиновый сок, напротив, продемонстрировал наибольшее снижение стоимости.

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