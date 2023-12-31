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Артем Милевский: «Не считаю важным говорить на украинском. Надо иметь свою позицию. И вообще я белорус»

Артем Милевский: «Не считаю важным говорить на украинском. Надо иметь свою позицию. И вообще я белорус»

«У нас не было украинской школы, мы всегда тренировались, не было времени учить украинский язык. Тем более все разговаривали на русском.

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