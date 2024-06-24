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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хорватия на последней минуте упустила победу над Италией. В лайве на ничью давали 6.90

Сборная Италии вырвала ничью у Хорватии (1:1) в 3-м туре Евро-2024. Италия ни разу не проигрывала больше одного матча в основное время на чемпионатах Европы.

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