Официальная причина смерти модели на данный момент не обнародована.Австралийская модель и дизайнер купальников Сахара Рэй, которая ранее встречалась с певцом Джастином Бибером, умерла в возрасте 34 лет.
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