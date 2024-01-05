В Подмосковье проводят проверку после перебоев в оказании услуг ЖКХ

Известия/Константин Кокошкин Прокуратура Московской области проводит проверку исполнения жилищного законодательства в связи с перебоями в предоставлении коммунальных услуг на территории региона, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии