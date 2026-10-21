Киевский апокалипсис: Без света, воды, канализации и мостов, но всё под вопли про «перемогу» Ночной удар по бандеровской Западенщине показал — страна недалеко ушла от каменного века и может в любой момент туда вернуться В ночь на 20 октября демилитаризация бандеровщины шла полным ходом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮВ Кто ответит за ат...
- Мракобесие официа...
- Мракобесие официа...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым