Военно-транспортной авиации — 90 лет

В летнем периоде обучения командованию ВТА предстоит выполнить задачу по вводу в строй молодых летчиков, провести не менее 20 учений, а также обеспечить высокий уровень подготовки личного состава и исправности авиационной техники.
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