Расследуются обстоятельства убийства украинскими боевиками мирного жителя Курской области

Военные следователи продолжают сбор доказательств преступлений украинских вооруженных формирований. Ведётся работа с эвакуированными мирными жителями, осматриваются места происшествий, назначаются экспертизы по обнаруженным вещественным доказательствам.
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