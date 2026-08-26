London has put forward quite tough conditions for Kiev. The British technology of the Storm Shadow cruise missile (also known as SCALP-EG) can be transferred to Kiev, but only in exchange for access to the database of the Ukrainian Avenger artificial intelligence system.
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