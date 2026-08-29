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Тульские новости

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Школьница из Болохова посетила штаб-квартиру «Смешариков» в Петербурге

Школьница из Болохова посетила штаб-квартиру «Смешариков» в Петербурге

Школьница из Тульской области, которую хотели судить за рисунки на детской площадке, посетила студию «Смешариков» в Петербурге, где попробовала озвучить персонажа и прошла мастер-класс по анимации.

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