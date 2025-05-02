Глава Nvidia получил первую прибавку к зарплате за десятилетие – теперь его дох...

Глава Nvidia получил первую прибавку к зарплате за десятилетие – теперь его доход составляет почти 50 миллионов долларовНа фоне беспрецедентного роста стоимости акций Nvidia, вызванного бумом искусственного интеллекта, генеральный директор компании Дженсен Хуанг получил свое первое официальное повышение базовой зарплаты с 2015 года.