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Глава Nvidia получил первую прибавку к зарплате за десятилетие – теперь его дох...

Глава Nvidia получил первую прибавку к зарплате за десятилетие – теперь его дох...

Глава Nvidia получил первую прибавку к зарплате за десятилетие – теперь его доход составляет почти 50 миллионов долларовНа фоне беспрецедентного роста стоимости акций Nvidia, вызванного бумом искусственного интеллекта, генеральный директор компании Дженсен Хуанг получил свое первое официальное повышение базовой зарплаты с 2015 года.

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