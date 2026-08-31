📷⚡️Разработка сетецентрических автономных систем SwarmOS и Underdog Коалиция компаний NORDA Dynamics (Украина/Эстония) и Palladyne AI (США) представила технологический стек для создания автономных групп беспилотников.
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