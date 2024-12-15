Жители Сан-Франциско сняли на видео бушующий в Калифорнии торнадо Сильный ураган опрокинул автомобили, повалил деревья и обрушил линии электропередачи в городе Сан-Франциско американского штата Калифорния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии