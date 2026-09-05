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Несекретные материалы

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Семья мигрантов избила сотрудницу детской игровой зоны в Новосибирске

Семья мигрантов избила сотрудницу детской игровой зоны в Новосибирске

В ТЦ семья иностранцев напала на работницу развлекательного центра. По словам пострадавшей, она догнала посетительниц, чтобы вернуть забытый пакет, но в ответ услышала оскорбления.

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