Про важность народного единства в России сегодня

Последние годы выдались непростыми для России. Мы сталкиваемся с множествоже о внутренних проблемах. Всё это требует от нас не просто терпем вызовов — от экономических санкций до геополитической напряженности, не говоря уния, но и единства, как среди граждан, так и со стороны властей.