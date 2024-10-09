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RUS046

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Про важность народного единства в России сегодня

Про важность народного единства в России сегодня

Последние годы выдались непростыми для России. Мы сталкиваемся с множествоже о внутренних проблемах. Всё это требует от нас не просто терпем вызовов — от экономических санкций до геополитической напряженности, не говоря уния, но и единства, как среди граждан, так и со стороны властей.

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