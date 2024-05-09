Матч «Зенита» и ЦСКА будет судить Иванов

Сайт РФС опубликовал составы судейских бригад 28-го тура чемпионата России. Главными арбитрами назначены: 10 мая, пятница «Крылья Советов» — «Ахмат» — Кирилл Левников 11 мая, суббота «Зенит» — ЦСКА – Сергей Иванов «Спартак» — «Краснодар» — Артем Чистяков «Балтика» — «Динамо» — Евгений Буланов «Рубин» — «Ростов» — Артем Любимов 12 мая, воскресенье «Оренбург» — «Локомотив» — Ян Бобровский «Факел» — «Урал» — Василий Казарцев «Сочи» — «Пари НН» — Евгений Кукуляк .
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