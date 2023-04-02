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В Португалии прошли марши протеста в связи со стоимостью жилья

В Португалии прошли марши протеста в связи со стоимостью жилья

Тысячи людей вышли на марши протеста 1 апреля в ряде городов Португалии. Протестующие требовали от правительства принять меры в связи с ростом цен на жилье в условиях инфляции, сообщает Испанская радиовещательная и телевизионная корпорация (RTVE).

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