В Португалии прошли марши протеста в связи со стоимостью жилья

Тысячи людей вышли на марши протеста 1 апреля в ряде городов Португалии. Протестующие требовали от правительства принять меры в связи с ростом цен на жилье в условиях инфляции, сообщает Испанская радиовещательная и телевизионная корпорация (RTVE).