Страна и люди
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Страна и люди

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Минобрнауки РФ хочет снизить стоимость обязательных экзаменов для мигрантов

Минобрнауки РФ хочет снизить стоимость обязательных экзаменов для мигрантов

  Минобрнауки РФ хочет снизить стоимость обязательных экзаменов для мигрантов — ценник предлагается опустить почти в шесть раз   Минобрнауки РФ выдвинуло инициативу о том, чтобы с 1 сентября 2024 года установить для иностранных специалистов единую стоимость экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства в размере ₽1 тыс — это обязательные дисциплины для получения разрешения на временное проживание или работу.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
И только у российских чиновников свой путь и это так! Либералы во власти это тормоз развития! А Кравцова готовят к выходу.
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17 час.
Авас Анекак
повесить чиновнику за антинародный указ и так всех черножопых повесить надо
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16 час.

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