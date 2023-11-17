Минобрнауки РФ хочет снизить стоимость обязательных экзаменов для мигрантов — ценник предлагается опустить почти в шесть раз Минобрнауки РФ выдвинуло инициативу о том, чтобы с 1 сентября 2024 года установить для иностранных специалистов единую стоимость экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства в размере ₽1 тыс — это обязательные дисциплины для получения разрешения на временное проживание или работу.