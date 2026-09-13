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Исследование чувства ритма у младенцев и приматов: врожденные механизмы и эволюционные аспекты

Исследование чувства ритма у младенцев и приматов: врожденные механизмы и эволюционные аспекты

Чувство ритма, представляющее собой способность воспринимать и предсказывать равномерный такт в музыке, является предметом масштабного критического обзора, опубликованного в журнале Annals of the New York Academy of Sciences.

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