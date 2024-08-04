Ледоколы ВМФ России «Буран» — ледокол проекта 97 из состава Балтийского флотаНекоторые военно-морские базы российского флота расположены в регионах, где существует проблема льдов.
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Ледоколы ВМФ России «Буран» — ледокол проекта 97 из состава Балтийского флотаНекоторые военно-морские базы российского флота расположены в регионах, где существует проблема льдов.
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