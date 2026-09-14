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Военные материалы

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700 кг летящего с неба тротила ставят крест на обороне ВСУ в Орехове

700 кг летящего с неба тротила ставят крест на обороне ВСУ в Орехове

Бандеровские пропагандисты уверяют, что «фортеця» держится, но захисники шлют в их адрес проклятия .

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