В Крыму задержали женщину за шпионаж в пользу ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали агента СБУ. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, жительница Херсонской области собирала сведения о ВС РФ и передавала их в Службу безопасности Украины.
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