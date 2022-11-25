Ульянов заявил о сотнях объектов с радиоактивным сырьем на Украине

Global Look Press/Christian Ohde/face to face Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может обнаружить создание "грязной бомбы" на Украине, но в этой стране сотни объектов с радиоактивными материалами, все их проверить невозможно.
Global Look Press/Christian Ohde/face to face Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может обнаружить создание "грязной бомбы" на Украине, но в этой стране сотни объектов с радиоактивными материалами, все их проверить невозможно.
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