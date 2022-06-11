Лига наций. Англия против Италии, Германия в гостях у Венгрии, Украина сыграет с Арменией

Сборная Украины сыграет с Арменией в Польше в 3-м туре Лиги наций. Также Германия встретится на выезде с Венгрией, Англия примет Италию, а Нидерланды – Польшу.
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