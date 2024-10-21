Павловский Посад передаст в зону СВО три автомобиля и детекторы дронов для бойцов

Очередной гуманитарный конвой в зону СВО отправился из Павлово-Посадского городского округа. Волонтеры посетят более 45 мест дислокации павловопосадцев и электрогорцев и передадут им автомобили, мотоциклы и детекторы дронов.
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