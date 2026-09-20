Сертификаты, подделки и отмена доставки: Что изменится для покупателей с 1 октября

Мы давно привыкли делать покупки на маркетплейсах – это удобно, быстро и часто дешевле. Но вопросы к качеству и безопасности товаров остаются.
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