Что внутри перцового баллончика и чем он опасен для здоровья?

Ожоги, слезы и временная слепота — это лишь часть последствий. Несмотря на статус «нелетального оружия», использование перцового баллончика не перестает вызывать споры как среди медиков, так и правозащитников в разных странах.
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