Востоковед Семёнов заявил, что воронка войны засосала США и Иран

Кирилл Семёнов, востоковед и эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), в беседе с Ридусом заявил, что Соединённые Штаты и Иран не способны достичь компромисса и прекратить военное противостояние.
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