Состоялось заседание Совета Контрольно-ревизионной службы при ЦИК России

27 мая 2024 года состоялось заседание Совета Контрольно-ревизионной службы при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, которое прошло под руководством заместителя Председателя ЦИК России, руководителя КРС при ЦИК России Николая Булаева.
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