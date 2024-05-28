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  • Александр Гребнев
    Что за народ гнилой то голубой то наркоман они что все из Америки позор на первый снег мочится ведет себя как шавка л...Запад дал слово "...
  • Владимир Алтайцев
    А ведь  он  точно описал  стремления  России стать более сильной.Вчитайтесь в  его  слова.Запад дал слово "...
  • zhanna simonova
    Еще 1,5года покукарекает,а потом о нем и вспоминать его никто не будет.Запад дал слово "...

Состоялось заседание Совета Контрольно-ревизионной службы при ЦИК России

27 мая 2024 года состоялось заседание Совета Контрольно-ревизионной службы при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, которое прошло под руководством заместителя Председателя ЦИК России, руководителя КРС при ЦИК России Николая Булаева.

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