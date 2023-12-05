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Как уместить всё нужное на маленькой кухне: полезные советы от дизайнеров

Как уместить всё нужное на маленькой кухне: полезные советы от дизайнеров

Маленькая кухня - это настоящее испытание для тех, кто любит готовить и проводить время за плитой. Но несмотря на ограниченное пространство, существуют множество умных и креативных способов, которые в состоянии сделать маленькую кухню функциональной и удобной.

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